Rifampicin मूल्य ($RIF)
-1.46%
-8.83%
-26.43%
-26.43%
Rifampicin ($RIF) रियल-टाइम प्राइस $0.00217916 है. पिछले 24 घंटों में, $RIF ने $ 0.00215443 के कम और $ 0.0024022 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $RIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.247831 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00137371 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $RIF में -1.46%, 24 घंटों में -8.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rifampicin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $RIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M है, कुल आपूर्ति 999655351.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.20M है.
आज के दिन के दौरान, Rifampicin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000211232568017333 था.
पिछले 30 दिनों में, Rifampicin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000163038 था.
पिछले 60 दिनों में, Rifampicin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000476839 था.
पिछले 90 दिनों में, Rifampicin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002050792824079076 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000211232568017333
|-8.83%
|30 दिन
|$ -0.0000163038
|-0.74%
|60 दिन
|$ -0.0000476839
|-2.18%
|90 दिन
|$ -0.0002050792824079076
|-8.60%
$RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies.
