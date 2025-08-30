Riddle by Virtuals मूल्य (RIDDLE)
+0.15%
-14.22%
+13.72%
+13.72%
Riddle by Virtuals (RIDDLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RIDDLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RIDDLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RIDDLE में +0.15%, 24 घंटों में -14.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Riddle by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RIDDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 784.50M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.44K है.
आज के दिन के दौरान, Riddle by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Riddle by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Riddle by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Riddle by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.22%
|30 दिन
|$ 0
|-56.73%
|60 दिन
|$ 0
|-60.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.
