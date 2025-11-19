एक्सचेंजDEX+
Ricky The Raccoon का आज का लाइव मूल्य 0.00001872 USD है.RICKY का मार्केट कैप 18,511.49 USD है. भारत में RICKY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

RICKY की अधिक जानकारी

RICKY प्राइस की जानकारी

RICKY क्या है

RICKY आधिकारिक वेबसाइट

RICKY टोकन का अर्थशास्त्र

RICKY प्राइस का पूर्वानुमान

Ricky The Raccoon लोगो

Ricky The Raccoon मूल्य (RICKY)

गैर-सूचीबद्ध

1 RICKY से USD लाइव प्राइस:

+2.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Ricky The Raccoon (RICKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:25:12 (UTC+8)

Ricky The Raccoon का आज का मूल्य

आज Ricky The Raccoon (RICKY) का लाइव मूल्य $ 0.00001872 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.05% का बदलाव आया है. मौजूदा RICKY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00001872 प्रति RICKY है.

$ 18,511.49 के मार्केट कैप के अनुसार Ricky The Raccoon करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B RICKY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RICKY की ट्रेडिंग $ 0.00001812 (निम्न) और $ 0.00001941 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00478606 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00001584 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RICKY में पिछले एक घंटे में +1.45% और पिछले 7 दिनों में -51.49% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Ricky The Raccoon (RICKY) मार्केट की जानकारी

Ricky The Raccoon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RICKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.51K है.

Ricky The Raccoon की प्राइस हिस्ट्री USD

+1.45%

+2.05%

-51.49%

-51.49%

Ricky The Raccoon (RICKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ricky The Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ricky The Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000126973 था.
पिछले 60 दिनों में, Ricky The Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000143683 था.
पिछले 90 दिनों में, Ricky The Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00015062549236582256 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.05%
30 दिन$ -0.0000126973-67.82%
60 दिन$ -0.0000143683-76.75%
90 दिन$ -0.00015062549236582256-88.94%

Ricky The Raccoon के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Ricky The Raccoon (RICKY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में RICKY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Ricky The Raccoon (RICKY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Ricky The Raccoon के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Ricky The Raccoon की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए RICKY के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Ricky The Raccoonप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Ricky The Raccoon (RICKY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ricky The Raccoon

2030 में 1 Ricky The Raccoon का मूल्य कितना होगा?
अगर Ricky The Raccoon 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Ricky The Raccoon के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:25:12 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Ricky The Raccoon के बारे में और जानें

