Rick the NPC मूल्य (RICK)
Rick the NPC (RICK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RICK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RICK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00102626 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RICK में +0.43%, 24 घंटों में -3.82%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rick the NPC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RICK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999922253.005482 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.72K है.
आज के दिन के दौरान, Rick the NPC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rick the NPC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rick the NPC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rick the NPC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.82%
|30 दिन
|$ 0
|+14.15%
|60 दिन
|$ 0
|-25.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
Rick the NPC (RICK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RICK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
