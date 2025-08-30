rexbt by Virtuals मूल्य (REXBT)
+0.03%
-6.63%
-6.79%
-6.79%
rexbt by Virtuals (REXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00419595 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REXBT में +0.03%, 24 घंटों में -6.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
rexbt by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999993561.314684 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.89K है.
आज के दिन के दौरान, rexbt by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, rexbt by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, rexbt by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, rexbt by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.63%
|30 दिन
|$ 0
|+1.85%
|60 दिन
|$ 0
|-2.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.
rexbt by Virtuals (REXBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REXBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
