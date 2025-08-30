Rewardable मूल्य (REWARD)
+20.47%
+12.44%
-78.50%
-78.50%
Rewardable (REWARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REWARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REWARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.611392 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REWARD में +20.47%, 24 घंटों में +12.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -78.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rewardable का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REWARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 247.79M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 143.41K है.
आज के दिन के दौरान, Rewardable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rewardable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rewardable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rewardable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+12.44%
|30 दिन
|$ 0
|+721.77%
|60 दिन
|$ 0
|+594.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.
