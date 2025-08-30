Revuto मूल्य (REVU)
Revuto (REVU) रियल-टाइम प्राइस $0.004877 है. पिछले 24 घंटों में, REVU ने $ 0.00487433 के कम और $ 0.00520031 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REVU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.240161 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00381177 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REVU में +0.01%, 24 घंटों में -6.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +24.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Revuto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 888.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REVU की मार्केट में उपलब्ध राशि 182.11M है, कुल आपूर्ति 280125000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.37M है.
आज के दिन के दौरान, Revuto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000323309242877637 था.
पिछले 30 दिनों में, Revuto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001126284 था.
पिछले 60 दिनों में, Revuto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002447678 था.
पिछले 90 दिनों में, Revuto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003473468879274549 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000323309242877637
|-6.21%
|30 दिन
|$ -0.0001126284
|-2.30%
|60 दिन
|$ -0.0002447678
|-5.01%
|90 दिन
|$ -0.003473468879274549
|-41.59%
In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).
