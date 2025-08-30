Revshare मूल्य (REVS)
-10.58%
-18.66%
-32.03%
-32.03%
Revshare (REVS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REVS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REVS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00217205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REVS में -10.58%, 24 घंटों में -18.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Revshare का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 492.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REVS की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.91M है, कुल आपूर्ति 790905992.4109004 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 492.66K है.
आज के दिन के दौरान, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000128106066415846 था.
पिछले 30 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000128106066415846
|-18.66%
|30 दिन
|$ 0
|-24.38%
|60 दिन
|$ 0
|-12.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.
