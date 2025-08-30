REVS की अधिक जानकारी

Revshare लोगो

Revshare मूल्य (REVS)

गैर-सूचीबद्ध

1 REVS से USD लाइव प्राइस:

$0.00055825
-18.60%1D
-18.60%1D
USD
Revshare (REVS) मूल्य का लाइव चार्ट
Revshare (REVS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-10.58%

-18.66%

-32.03%

-32.03%

Revshare (REVS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REVS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REVS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00217205 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REVS में -10.58%, 24 घंटों में -18.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Revshare (REVS) मार्केट की जानकारी

--
Revshare का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 492.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REVS की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.91M है, कुल आपूर्ति 790905992.4109004 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 492.66K है.

Revshare (REVS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000128106066415846 था.
पिछले 30 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Revshare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000128106066415846-18.66%
30 दिन$ 0-24.38%
60 दिन$ 0-12.72%
90 दिन$ 0--

Revshare (REVS) क्या है

RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.

Revshare (REVS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Revshare प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Revshare (REVS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Revshare (REVS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Revshare के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Revshare प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REVS लोकल करेंसी में

Revshare (REVS) टोकन का अर्थशास्त्र

Revshare (REVS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REVS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Revshare (REVS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Revshare (REVS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REVS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REVS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REVS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Revshare का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REVS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 492.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REVS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REVS की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.91M USD है.
REVS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REVS ने 0.00217205 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REVS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REVS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
REVS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REVS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REVS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REVS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REVS का प्राइस का अनुमान देखें.
