Revenue Coin मूल्य (RVC)
Revenue Coin (RVC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RVC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RVC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04277222 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RVC में -0.04%, 24 घंटों में -1.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Revenue Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 430.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RVC की मार्केट में उपलब्ध राशि 862.44M है, कुल आपूर्ति 1729481687.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 862.94K है.
आज के दिन के दौरान, Revenue Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Revenue Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Revenue Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Revenue Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.79%
|30 दिन
|$ 0
|-3.09%
|60 दिन
|$ 0
|-5.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
Revenue Coin (RVC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RVC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
