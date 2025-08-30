Revain मूल्य (REV)
-0.00%
--
-13.01%
-13.01%
Revain (REV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.85 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REV में -0.00%, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -13.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Revain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REV की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.55B है, कुल आपूर्ति 185056346011.834 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.48M है.
आज के दिन के दौरान, Revain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Revain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Revain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Revain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+53.85%
|60 दिन
|$ 0
|-1.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
