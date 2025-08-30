Return Finance Lido stETH मूल्य (RFSTETH)
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) रियल-टाइम प्राइस $0.163553 है. पिछले 24 घंटों में, RFSTETH ने $ 0.161786 के कम और $ 0.170416 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RFSTETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.187356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01883564 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RFSTETH में +0.64%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Return Finance Lido stETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.12 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RFSTETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.85 है, कुल आपूर्ति 6.853685675685387 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.12 है.
आज के दिन के दौरान, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0067343804872463 था.
पिछले 30 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0196951667 था.
पिछले 60 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1191970338 था.
पिछले 90 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.06875764787726528 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0067343804872463
|-3.97%
|30 दिन
|$ +0.0196951667
|+12.04%
|60 दिन
|$ +0.1191970338
|+72.88%
|90 दिन
|$ +0.06875764787726528
|+72.53%
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
