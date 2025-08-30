RFSTETH की अधिक जानकारी

Return Finance Lido stETH लोगो

Return Finance Lido stETH मूल्य (RFSTETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 RFSTETH से USD लाइव प्राइस:

$0.163553
$0.163553$0.163553
-3.90%1D
mexc
USD
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:18:19 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.161786
$ 0.161786$ 0.161786
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.170416
$ 0.170416$ 0.170416
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.161786
$ 0.161786$ 0.161786

$ 0.170416
$ 0.170416$ 0.170416

$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

+0.64%

-3.97%

-9.74%

-9.74%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) रियल-टाइम प्राइस $0.163553 है. पिछले 24 घंटों में, RFSTETH ने $ 0.161786 के कम और $ 0.170416 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RFSTETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.187356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01883564 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RFSTETH में +0.64%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) मार्केट की जानकारी

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

--
----

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Return Finance Lido stETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.12 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RFSTETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.85 है, कुल आपूर्ति 6.853685675685387 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.12 है.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0067343804872463 था.
पिछले 30 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0196951667 था.
पिछले 60 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1191970338 था.
पिछले 90 दिनों में, Return Finance Lido stETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.06875764787726528 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0067343804872463-3.97%
30 दिन$ +0.0196951667+12.04%
60 दिन$ +0.1191970338+72.88%
90 दिन$ +0.06875764787726528+72.53%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) क्या है

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

Return Finance Lido stETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Return Finance Lido stETH (RFSTETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Return Finance Lido stETH (RFSTETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Return Finance Lido stETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Return Finance Lido stETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RFSTETH लोकल करेंसी में

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RFSTETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Return Finance Lido stETH (RFSTETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Return Finance Lido stETH (RFSTETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RFSTETH प्राइस 0.163553 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RFSTETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RFSTETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.163553 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Return Finance Lido stETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RFSTETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.12 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RFSTETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RFSTETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.85 USD है.
RFSTETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RFSTETH ने 0.187356 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RFSTETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RFSTETH ने 0.01883564 USD की ATL प्राइस देखी.
RFSTETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RFSTETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RFSTETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RFSTETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RFSTETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:18:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.