Retard Finance मूल्य (REFI)
Retard Finance (REFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REFI में +0.33%, 24 घंटों में -4.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Retard Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.53M है, कुल आपूर्ति 999533301.548497 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.62K है.
आज के दिन के दौरान, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.92%
|30 दिन
|$ 0
|+64.80%
|60 दिन
|$ 0
|-11.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.
Retard Finance (REFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
