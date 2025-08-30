REFI की अधिक जानकारी

Retard Finance लोगो

Retard Finance मूल्य (REFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 REFI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.10%1D
mexc
USD
Retard Finance (REFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:26:47 (UTC+8)

Retard Finance (REFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-4.92%

-19.51%

-19.51%

Retard Finance (REFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REFI में +0.33%, 24 घंटों में -4.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Retard Finance (REFI) मार्केट की जानकारी

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

--
----

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

999.53M
999.53M 999.53M

999,533,301.548497
999,533,301.548497 999,533,301.548497

Retard Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.53M है, कुल आपूर्ति 999533301.548497 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.62K है.

Retard Finance (REFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Retard Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.92%
30 दिन$ 0+64.80%
60 दिन$ 0-11.94%
90 दिन$ 0--

Retard Finance (REFI) क्या है

Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.

Retard Finance (REFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Retard Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Retard Finance (REFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Retard Finance (REFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Retard Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Retard Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REFI लोकल करेंसी में

Retard Finance (REFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Retard Finance (REFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Retard Finance (REFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Retard Finance (REFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REFI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Retard Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.53M USD है.
REFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REFI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REFI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
REFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REFI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:26:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.