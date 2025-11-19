एक्सचेंजDEX+
Retail DAO का आज का लाइव मूल्य 0.00099043 USD है.RETAIL का मार्केट कैप 728,223 USD है. भारत में RETAIL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

RETAIL की अधिक जानकारी

RETAIL प्राइस की जानकारी

RETAIL क्या है

RETAIL आधिकारिक वेबसाइट

RETAIL टोकन का अर्थशास्त्र

RETAIL प्राइस का पूर्वानुमान

Retail DAO लोगो

Retail DAO मूल्य (RETAIL)

गैर-सूचीबद्ध

1 RETAIL से USD लाइव प्राइस:

$0.00098751
$0.00098751
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Retail DAO (RETAIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:27:59 (UTC+8)

Retail DAO का आज का मूल्य

आज Retail DAO (RETAIL) का लाइव मूल्य $ 0.00099043 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.14% का बदलाव आया है. मौजूदा RETAIL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00099043 प्रति RETAIL है.

$ 728,223 के मार्केट कैप के अनुसार Retail DAO करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 728.40M RETAIL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, RETAIL की ट्रेडिंग $ 0.00097424 (निम्न) और $ 0.00103975 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00157166 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00078361 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में RETAIL में पिछले एक घंटे में -0.75% और पिछले 7 दिनों में +12.59% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Retail DAO (RETAIL) मार्केट की जानकारी

$ 728.22K
$ 728.22K

--
--

$ 999.76K
$ 999.76K

728.40M
728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Retail DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 728.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RETAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 728.40M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 999.76K है.

Retail DAO की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00097424
$ 0.00097424
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00103975
$ 0.00103975
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00097424
$ 0.00097424

$ 0.00103975
$ 0.00103975

$ 0.00157166
$ 0.00157166

$ 0.00078361
$ 0.00078361

-0.75%

-2.14%

+12.59%

+12.59%

Retail DAO (RETAIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Retail DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Retail DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000267929 था.
पिछले 60 दिनों में, Retail DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000699947 था.
पिछले 90 दिनों में, Retail DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003845370427940024 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.14%
30 दिन$ -0.0000267929-2.70%
60 दिन$ -0.0000699947-7.06%
90 दिन$ -0.0003845370427940024-27.96%

Retail DAO के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Retail DAO (RETAIL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में RETAIL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Retail DAO (RETAIL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Retail DAO के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Retail DAO की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए RETAIL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Retail DAOप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Retail DAO (RETAIL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Retail DAO

2030 में 1 Retail DAO का मूल्य कितना होगा?
अगर Retail DAO 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Retail DAO के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:27:59 (UTC+8)

Retail DAO के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$193.71

$0.013115

$0.03513

$0.00000000000000004290

$0.004300

$0.0002840

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.