Resupply USD मूल्य (REUSD)
-0.02%
+0.01%
-0.00%
-0.00%
Resupply USD (REUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.989656 है. पिछले 24 घंटों में, REUSD ने $ 0.989273 के कम और $ 0.990462 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.023 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.969015 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REUSD में -0.02%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Resupply USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.04M है, कुल आपूर्ति 81788632.40487215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 80.95M है.
आज के दिन के दौरान, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006160608 था.
पिछले 60 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005564835 था.
पिछले 90 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000518833961529 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ -0.0006160608
|-0.06%
|60 दिन
|$ -0.0005564835
|-0.05%
|90 दिन
|$ -0.000518833961529
|-0.05%
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
