Resupply USD लोगो

Resupply USD मूल्य (REUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 REUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.989655
$0.989655$0.989655
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Resupply USD (REUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:49:07 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.989273
$ 0.989273$ 0.989273
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.990462
$ 0.990462$ 0.990462
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.989273
$ 0.989273$ 0.989273

$ 0.990462
$ 0.990462$ 0.990462

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015

-0.02%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Resupply USD (REUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.989656 है. पिछले 24 घंटों में, REUSD ने $ 0.989273 के कम और $ 0.990462 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.023 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.969015 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REUSD में -0.02%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Resupply USD (REUSD) मार्केट की जानकारी

$ 81.20M
$ 81.20M$ 81.20M

--
----

$ 80.95M
$ 80.95M$ 80.95M

82.04M
82.04M 82.04M

81,788,632.40487215
81,788,632.40487215 81,788,632.40487215

Resupply USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.04M है, कुल आपूर्ति 81788632.40487215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 80.95M है.

Resupply USD (REUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006160608 था.
पिछले 60 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005564835 था.
पिछले 90 दिनों में, Resupply USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000518833961529 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.01%
30 दिन$ -0.0006160608-0.06%
60 दिन$ -0.0005564835-0.05%
90 दिन$ -0.000518833961529-0.05%

Resupply USD (REUSD) क्या है

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

REUSD लोकल करेंसी में

Resupply USD (REUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Resupply USD (REUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Resupply USD (REUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Resupply USD (REUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REUSD प्राइस 0.989656 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.989656 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Resupply USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.04M USD है.
REUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REUSD ने 1.023 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REUSD ने 0.969015 USD की ATL प्राइस देखी.
REUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:49:07 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

