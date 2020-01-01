Restaked sAVAX (RSAVAX) टोकन का अर्थशास्त्र Restaked sAVAX (RSAVAX) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) जानकारी rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. आधिकारिक वेबसाइट: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ व्हाइटपेपर: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking अभी RSAVAX खरीदें!

Restaked sAVAX (RSAVAX) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Restaked sAVAX (RSAVAX) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M कुल आपूर्ति: $ 132.72K $ 132.72K $ 132.72K मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 132.72K $ 132.72K $ 132.72K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 मौजूदा प्राइस: $ 29.26 $ 29.26 $ 29.26 Restaked sAVAX (RSAVAX) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Restaked sAVAX (RSAVAX) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Restaked sAVAX (RSAVAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: RSAVAX टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने RSAVAX मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप RSAVAX के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो RSAVAX टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

