Restake Finance (RSTK) रियल-टाइम प्राइस $0.00839053 है. पिछले 24 घंटों में, RSTK ने $ 0.00841252 के कम और $ 0.00873773 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RSTK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00322433 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RSTK में -0.84%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Restake Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 320.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RSTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 38.26M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 839.05K है.
आज के दिन के दौरान, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000297123926337257 था.
पिछले 30 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009911582 था.
पिछले 60 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0052412611 था.
पिछले 90 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002957986067176747 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000297123926337257
|-3.42%
|30 दिन
|$ +0.0009911582
|+11.81%
|60 दिन
|$ +0.0052412611
|+62.47%
|90 दिन
|$ +0.002957986067176747
|+54.45%
Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.
