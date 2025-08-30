RSTK की अधिक जानकारी

Restake Finance लोगो

Restake Finance मूल्य (RSTK)

गैर-सूचीबद्ध

1 RSTK से USD लाइव प्राइस:

-3.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Restake Finance (RSTK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:58:18 (UTC+8)

Restake Finance (RSTK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.84%

-3.42%

-11.15%

-11.15%

Restake Finance (RSTK) रियल-टाइम प्राइस $0.00839053 है. पिछले 24 घंटों में, RSTK ने $ 0.00841252 के कम और $ 0.00873773 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RSTK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00322433 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RSTK में -0.84%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Restake Finance (RSTK) मार्केट की जानकारी

Restake Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 320.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RSTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 38.26M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 839.05K है.

Restake Finance (RSTK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000297123926337257 था.
पिछले 30 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009911582 था.
पिछले 60 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0052412611 था.
पिछले 90 दिनों में, Restake Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002957986067176747 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000297123926337257-3.42%
30 दिन$ +0.0009911582+11.81%
60 दिन$ +0.0052412611+62.47%
90 दिन$ +0.002957986067176747+54.45%

Restake Finance (RSTK) क्या है

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

Restake Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Restake Finance (RSTK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Restake Finance (RSTK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Restake Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Restake Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Restake Finance (RSTK) टोकन का अर्थशास्त्र

Restake Finance (RSTK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RSTK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Restake Finance (RSTK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Restake Finance (RSTK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RSTK प्राइस 0.00839053 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RSTK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RSTK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00839053 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Restake Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RSTK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 320.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RSTK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RSTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 38.26M USD है.
RSTK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RSTK ने 2.8 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RSTK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RSTK ने 0.00322433 USD की ATL प्राइस देखी.
RSTK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RSTK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RSTK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RSTK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RSTK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:58:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.