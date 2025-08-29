WSTUSR की अधिक जानकारी

Resolv wstUSR लोगो

Resolv wstUSR मूल्य (WSTUSR)

गैर-सूचीबद्ध

1 WSTUSR से USD लाइव प्राइस:

$1.11
$1.11$1.11
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Resolv wstUSR (WSTUSR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:48:50 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995

-0.00%

+0.05%

+0.23%

+0.23%

Resolv wstUSR (WSTUSR) रियल-टाइम प्राइस $1.11 है. पिछले 24 घंटों में, WSTUSR ने $ 1.1 के कम और $ 1.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSTUSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.11 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.58995 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSTUSR में -0.00%, 24 घंटों में +0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Resolv wstUSR (WSTUSR) मार्केट की जानकारी

$ 236.33M
$ 236.33M$ 236.33M

--
----

$ 236.33M
$ 236.33M$ 236.33M

213.74M
213.74M 213.74M

213,742,947.5526613
213,742,947.5526613 213,742,947.5526613

Resolv wstUSR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 236.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSTUSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.74M है, कुल आपूर्ति 213742947.5526613 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 236.33M है.

Resolv wstUSR (WSTUSR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00058882 था.
पिछले 30 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171388440 था.
पिछले 60 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171388440 था.
पिछले 90 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1979939723046699 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00058882+0.05%
30 दिन$ +0.0171388440+1.54%
60 दिन$ +0.0171388440+1.54%
90 दिन$ +0.1979939723046699+21.71%

Resolv wstUSR (WSTUSR) क्या है

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Resolv wstUSR (WSTUSR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Resolv wstUSR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Resolv wstUSR (WSTUSR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Resolv wstUSR (WSTUSR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Resolv wstUSR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Resolv wstUSR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WSTUSR लोकल करेंसी में

Resolv wstUSR (WSTUSR) टोकन का अर्थशास्त्र

Resolv wstUSR (WSTUSR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WSTUSR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Resolv wstUSR (WSTUSR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Resolv wstUSR (WSTUSR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WSTUSR प्राइस 1.11 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WSTUSR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WSTUSR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.11 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Resolv wstUSR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WSTUSR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 236.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WSTUSR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WSTUSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.74M USD है.
WSTUSR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WSTUSR ने 1.11 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WSTUSR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WSTUSR ने 0.58995 USD की ATL प्राइस देखी.
WSTUSR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WSTUSR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WSTUSR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WSTUSR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WSTUSR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:48:50 (UTC+8)

