Resolv wstUSR (WSTUSR) रियल-टाइम प्राइस $1.11 है. पिछले 24 घंटों में, WSTUSR ने $ 1.1 के कम और $ 1.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSTUSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.11 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.58995 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSTUSR में -0.00%, 24 घंटों में +0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Resolv wstUSR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 236.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSTUSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.74M है, कुल आपूर्ति 213742947.5526613 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 236.33M है.
आज के दिन के दौरान, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00058882 था.
पिछले 30 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171388440 था.
पिछले 60 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0171388440 था.
पिछले 90 दिनों में, Resolv wstUSR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1979939723046699 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00058882
|+0.05%
|30 दिन
|$ +0.0171388440
|+1.54%
|60 दिन
|$ +0.0171388440
|+1.54%
|90 दिन
|$ +0.1979939723046699
|+21.71%
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
Resolv wstUSR (WSTUSR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WSTUSR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
