Resolv USR मूल्य (USR)

गैर-सूचीबद्ध

1 USR से USD लाइव प्राइस:

$0.999985
$0.999985
0.00%1D
mexc
USD
Resolv USR (USR) मूल्य का लाइव चार्ट
Resolv USR (USR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.999845
$ 0.999845
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.999845
$ 0.999845

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.022
$ 1.022

$ 0.959194
$ 0.959194

-0.00%

-0.01%

+0.02%

+0.02%

Resolv USR (USR) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, USR ने $ 0.999845 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.959194 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USR में -0.00%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Resolv USR (USR) मार्केट की जानकारी

$ 318.55M
$ 318.55M

--
----

$ 318.58M
$ 318.58M

318.55M
318.55M

318,589,846.3138166
318,589,846.3138166

Resolv USR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 318.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USR की मार्केट में उपलब्ध राशि 318.55M है, कुल आपूर्ति 318589846.3138166 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 318.58M है.

Resolv USR (USR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Resolv USR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000115056167459 था.
पिछले 30 दिनों में, Resolv USR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003151000 था.
पिछले 60 दिनों में, Resolv USR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004968000 था.
पिछले 90 दिनों में, Resolv USR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001362011506829 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000115056167459-0.01%
30 दिन$ -0.0003151000-0.03%
60 दिन$ +0.0004968000+0.05%
90 दिन$ +0.0001362011506829+0.01%

Resolv USR (USR) क्या है

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

Resolv USR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Resolv USR (USR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Resolv USR (USR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Resolv USR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Resolv USR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USR लोकल करेंसी में

Resolv USR (USR) टोकन का अर्थशास्त्र

Resolv USR (USR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Resolv USR (USR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Resolv USR (USR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USR प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Resolv USR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 318.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USR की मार्केट में उपलब्ध राशि 318.55M USD है.
USR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USR ने 1.022 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USR ने 0.959194 USD की ATL प्राइस देखी.
USR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USR का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.