Resolv RLP (RLP) क्या है

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

Resolv RLP (RLP) टोकन का अर्थशास्त्र

Resolv RLP (RLP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RLP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Resolv RLP (RLP) के बारे में अन्य प्रश्न आज Resolv RLP (RLP) का मूल्य कितना है? USD में लाइव RLP प्राइस 1.23 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. RLP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.23 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए RLP से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Resolv RLP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? RLP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 257.84M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. RLP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? RLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 208.98M USD है. RLP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? RLP ने 1.35 USD की ATH प्राइस हासिल की. RLP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? RLP ने 1.031 USD की ATL प्राइस देखी. RLP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? RLP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या RLP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RLP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RLP का प्राइस का अनुमान देखें.

