Resistance Girl लोगो

Resistance Girl मूल्य (REGI)

गैर-सूचीबद्ध

1 REGI से USD लाइव प्राइस:

$0.00123908
$0.00123908$0.00123908
-18.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Resistance Girl (REGI) मूल्य का लाइव चार्ट
Resistance Girl (REGI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0012379
$ 0.0012379$ 0.0012379
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00151768
$ 0.00151768$ 0.00151768
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0012379
$ 0.0012379$ 0.0012379

$ 0.00151768
$ 0.00151768$ 0.00151768

$ 0.05778
$ 0.05778$ 0.05778

$ 0
$ 0$ 0

-1.52%

-18.22%

-37.85%

-37.85%

Resistance Girl (REGI) रियल-टाइम प्राइस $0.00124029 है. पिछले 24 घंटों में, REGI ने $ 0.0012379 के कम और $ 0.00151768 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.05778 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REGI में -1.52%, 24 घंटों में -18.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Resistance Girl (REGI) मार्केट की जानकारी

$ 123.91K
$ 123.91K$ 123.91K

--
----

$ 123.91K
$ 123.91K$ 123.91K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Resistance Girl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 123.91K है.

Resistance Girl (REGI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Resistance Girl का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000276506489632581 था.
पिछले 30 दिनों में, Resistance Girl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009915388 था.
पिछले 60 दिनों में, Resistance Girl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017386980 था.
पिछले 90 दिनों में, Resistance Girl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000562698032350932 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000276506489632581-18.22%
30 दिन$ +0.0009915388+79.94%
60 दिन$ +0.0017386980+140.18%
90 दिन$ +0.000562698032350932+83.04%

Resistance Girl (REGI) क्या है

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

Resistance Girl (REGI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Resistance Girl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Resistance Girl (REGI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Resistance Girl (REGI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Resistance Girl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Resistance Girl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REGI लोकल करेंसी में

Resistance Girl (REGI) टोकन का अर्थशास्त्र

Resistance Girl (REGI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REGI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Resistance Girl (REGI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Resistance Girl (REGI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REGI प्राइस 0.00124029 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REGI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REGI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00124029 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Resistance Girl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REGI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.91K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REGI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
REGI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REGI ने 0.05778 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REGI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REGI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
REGI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REGI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REGI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REGI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REGI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.