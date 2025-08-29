RUSD की अधिक जानकारी

$0.999094
$0.999094$0.999094
-0.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Reservoir rUSD (RUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:55:15 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
-0.04%

-0.20%

+0.10%

+0.10%

Reservoir rUSD (RUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.998694 है. पिछले 24 घंटों में, RUSD ने $ 0.99653 के कम और $ 1.008 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.971575 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RUSD में -0.04%, 24 घंटों में -0.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Reservoir rUSD (RUSD) मार्केट की जानकारी

Reservoir rUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.62M है, कुल आपूर्ति 72618014.21943733 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.55M है.

Reservoir rUSD (RUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020913026990295 था.
पिछले 30 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000414458 था.
पिछले 60 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009897057 था.
पिछले 90 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030815744800507 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0020913026990295-0.20%
30 दिन$ +0.0000414458+0.00%
60 दिन$ -0.0009897057-0.09%
90 दिन$ -0.0030815744800507-0.30%

Reservoir rUSD (RUSD) क्या है

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Reservoir rUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Reservoir rUSD (RUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Reservoir rUSD (RUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Reservoir rUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Reservoir rUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RUSD लोकल करेंसी में

Reservoir rUSD (RUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Reservoir rUSD (RUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Reservoir rUSD (RUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Reservoir rUSD (RUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RUSD प्राइस 0.998694 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.998694 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Reservoir rUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.62M USD है.
RUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RUSD ने 2.0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RUSD ने 0.971575 USD की ATL प्राइस देखी.
RUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
