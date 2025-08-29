Reservoir rUSD मूल्य (RUSD)
Reservoir rUSD (RUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.998694 है. पिछले 24 घंटों में, RUSD ने $ 0.99653 के कम और $ 1.008 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.971575 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RUSD में -0.04%, 24 घंटों में -0.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Reservoir rUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.62M है, कुल आपूर्ति 72618014.21943733 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.55M है.
आज के दिन के दौरान, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020913026990295 था.
पिछले 30 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000414458 था.
पिछले 60 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009897057 था.
पिछले 90 दिनों में, Reservoir rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030815744800507 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0020913026990295
|-0.20%
|30 दिन
|$ +0.0000414458
|+0.00%
|60 दिन
|$ -0.0009897057
|-0.09%
|90 दिन
|$ -0.0030815744800507
|-0.30%
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Reservoir rUSD (RUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Reservoir rUSD (RUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Reservoir rUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Reservoir rUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Reservoir rUSD (RUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
