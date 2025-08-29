ResearchCoin मूल्य (RSC)
ResearchCoin (RSC) रियल-टाइम प्राइस $0.491128 है. पिछले 24 घंटों में, RSC ने $ 0.485626 के कम और $ 0.539509 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RSC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00308244 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RSC में -1.68%, 24 घंटों में -8.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ResearchCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RSC की मार्केट में उपलब्ध राशि 118.07M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 491.51M है.
आज के दिन के दौरान, ResearchCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0457622865845608 था.
पिछले 30 दिनों में, ResearchCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1358775843 था.
पिछले 60 दिनों में, ResearchCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1658865364 था.
पिछले 90 दिनों में, ResearchCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.08153121568383736 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0457622865845608
|-8.52%
|30 दिन
|$ -0.1358775843
|-27.66%
|60 दिन
|$ +0.1658865364
|+33.78%
|90 दिन
|$ +0.08153121568383736
|+19.91%
The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo
