Renzo Restaked SOL लोगो

Renzo Restaked SOL मूल्य (EZSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 EZSOL से USD लाइव प्राइस:

$256.37
$256.37$256.37
-3.00%1D
mexc
USD
Renzo Restaked SOL (EZSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:55:00 (UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 252.37
$ 252.37$ 252.37
24 घंटे में न्यूनतम
$ 266.95
$ 266.95$ 266.95
24 घंटे में उच्चतम

$ 252.37
$ 252.37$ 252.37

$ 266.95
$ 266.95$ 266.95

$ 344.19
$ 344.19$ 344.19

$ 113.54
$ 113.54$ 113.54

-0.13%

-3.21%

+17.11%

+17.11%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) रियल-टाइम प्राइस $255.98 है. पिछले 24 घंटों में, EZSOL ने $ 252.37 के कम और $ 266.95 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EZSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 344.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 113.54 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EZSOL में -0.13%, 24 घंटों में -3.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) मार्केट की जानकारी

$ 36.55M
$ 36.55M$ 36.55M

--
----

$ 36.55M
$ 36.55M$ 36.55M

142.11K
142.11K 142.11K

142,110.619612329
142,110.619612329 142,110.619612329

Renzo Restaked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EZSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 142.11K है, कुल आपूर्ति 142110.619612329 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.55M है.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Renzo Restaked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -8.4926593135137 था.
पिछले 30 दिनों में, Renzo Restaked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +46.5345530040 था.
पिछले 60 दिनों में, Renzo Restaked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +104.6776454200 था.
पिछले 90 दिनों में, Renzo Restaked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +69.05577111333475 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -8.4926593135137-3.21%
30 दिन$ +46.5345530040+18.18%
60 दिन$ +104.6776454200+40.89%
90 दिन$ +69.05577111333475+36.94%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) क्या है

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Renzo Restaked SOL (EZSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EZSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Renzo Restaked SOL (EZSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Renzo Restaked SOL (EZSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EZSOL प्राइस 255.98 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EZSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EZSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 255.98 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Renzo Restaked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EZSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EZSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EZSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 142.11K USD है.
EZSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EZSOL ने 344.19 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EZSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EZSOL ने 113.54 USD की ATL प्राइस देखी.
EZSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EZSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EZSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EZSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EZSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:55:00 (UTC+8)

