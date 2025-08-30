EZEIGEN की अधिक जानकारी

Renzo Restaked EIGEN लोगो

Renzo Restaked EIGEN मूल्य (EZEIGEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 EZEIGEN से USD लाइव प्राइस:

$1.36
$1.36$1.36
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:08:58 (UTC+8)

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914

--

--

0.00%

0.00%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) रियल-टाइम प्राइस $1.36 है. पिछले 24 घंटों में, EZEIGEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EZEIGEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.56 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.74914 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EZEIGEN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) मार्केट की जानकारी

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

1.97M
1.97M 1.97M

1,971,306.557304485
1,971,306.557304485 1,971,306.557304485

Renzo Restaked EIGEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EZEIGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.97M है, कुल आपूर्ति 1971306.557304485 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.68M है.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Renzo Restaked EIGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Renzo Restaked EIGEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0279807760 था.
पिछले 60 दिनों में, Renzo Restaked EIGEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2335062880 था.
पिछले 90 दिनों में, Renzo Restaked EIGEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0279807760+2.06%
60 दिन$ +0.2335062880+17.17%
90 दिन$ 0--

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) क्या है

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

Renzo Restaked EIGEN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Renzo Restaked EIGEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EZEIGEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EZEIGEN प्राइस 1.36 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EZEIGEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EZEIGEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.36 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Renzo Restaked EIGEN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EZEIGEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.68M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EZEIGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EZEIGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.97M USD है.
EZEIGEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EZEIGEN ने 5.56 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EZEIGEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EZEIGEN ने 0.74914 USD की ATL प्राइस देखी.
EZEIGEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EZEIGEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EZEIGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EZEIGEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EZEIGEN का प्राइस का अनुमान देखें.
