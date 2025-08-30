Rentberry मूल्य (BERRY)
--
--
0.00%
0.00%
Rentberry (BERRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BERRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BERRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.115481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BERRY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rentberry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BERRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 301.47M है, कुल आपूर्ति 301473027.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.41K है.
आज के दिन के दौरान, Rentberry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rentberry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rentberry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rentberry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-57.85%
|60 दिन
|$ 0
|-41.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day! Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision. Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you’ve attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster. Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates. E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts. Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we’ll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it. Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rentberry (BERRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rentberry (BERRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rentberry के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Rentberry प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Rentberry (BERRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BERRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.