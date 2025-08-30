RELIGN की अधिक जानकारी

RELIGN लोगो

RELIGN मूल्य (RELIGN)

गैर-सूचीबद्ध

1 RELIGN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.90%1D
mexc
USD
RELIGN (RELIGN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:56 (UTC+8)

RELIGN (RELIGN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.95%

+10.97%

+10.97%

RELIGN (RELIGN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RELIGN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RELIGN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RELIGN में --, 24 घंटों में -0.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RELIGN (RELIGN) मार्केट की जानकारी

$ 17.36K
$ 17.36K$ 17.36K

--
----

$ 17.36K
$ 17.36K$ 17.36K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,390.0
999,981,390.0 999,981,390.0

RELIGN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RELIGN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999981390.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.36K है.

RELIGN (RELIGN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, RELIGN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RELIGN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RELIGN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RELIGN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.95%
30 दिन$ 0+9.14%
60 दिन$ 0-12.51%
90 दिन$ 0--

RELIGN (RELIGN) क्या है

Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign

RELIGN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RELIGN (RELIGN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RELIGN (RELIGN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RELIGN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RELIGN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RELIGN लोकल करेंसी में

RELIGN (RELIGN) टोकन का अर्थशास्त्र

RELIGN (RELIGN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RELIGN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: RELIGN (RELIGN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज RELIGN (RELIGN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RELIGN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RELIGN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RELIGN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RELIGN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RELIGN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RELIGN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RELIGN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
RELIGN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RELIGN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RELIGN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RELIGN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
RELIGN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RELIGN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RELIGN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RELIGN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RELIGN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:56 (UTC+8)

