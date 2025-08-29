Relend USDC (REUSDC) क्या है

Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Relend USDC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Relend USDC (REUSDC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Relend USDC (REUSDC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Relend USDC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Relend USDC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REUSDC लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Relend USDC (REUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र

Relend USDC (REUSDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REUSDC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Relend USDC (REUSDC) के बारे में अन्य प्रश्न आज Relend USDC (REUSDC) का मूल्य कितना है? USD में लाइव REUSDC प्राइस 1.078 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. REUSDC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.078 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए REUSDC से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Relend USDC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? REUSDC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 77.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. REUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? REUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.50M USD है. REUSDC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? REUSDC ने 9.28 USD की ATH प्राइस हासिल की. REUSDC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? REUSDC ने 0.862011 USD की ATL प्राइस देखी. REUSDC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? REUSDC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या REUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REUSDC का प्राइस का अनुमान देखें.

Relend USDC (REUSDC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट