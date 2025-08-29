Relend USDC मूल्य (REUSDC)
Relend USDC (REUSDC) रियल-टाइम प्राइस $1.078 है. पिछले 24 घंटों में, REUSDC ने $ 1.077 के कम और $ 1.078 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REUSDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.862011 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REUSDC में --, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Relend USDC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 77.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 71.50M है, कुल आपूर्ति 71503759.40541434 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 77.09M है.
आज के दिन के दौरान, Relend USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00023169 था.
पिछले 30 दिनों में, Relend USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0075876108 था.
पिछले 60 दिनों में, Relend USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0136818682 था.
पिछले 90 दिनों में, Relend USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0189055139832228 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00023169
|+0.02%
|30 दिन
|$ +0.0075876108
|+0.70%
|60 दिन
|$ +0.0136818682
|+1.27%
|90 दिन
|$ +0.0189055139832228
|+1.79%
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
