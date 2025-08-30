REIKO की अधिक जानकारी

REIKO मूल्य (REIKO)

गैर-सूचीबद्ध

1 REIKO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
REIKO (REIKO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:49 (UTC+8)

REIKO (REIKO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.34%

+11.43%

+11.43%

REIKO (REIKO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REIKO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REIKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REIKO में --, 24 घंटों में -0.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

REIKO (REIKO) मार्केट की जानकारी

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

999.25M
999.25M 999.25M

999,250,684.8109027
999,250,684.8109027 999,250,684.8109027

REIKO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.25M है, कुल आपूर्ति 999250684.8109027 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.29K है.

REIKO (REIKO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.34%
30 दिन$ 0+2.61%
60 दिन$ 0+45.66%
90 दिन$ 0--

REIKO (REIKO) क्या है

Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

REIKO (REIKO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

REIKO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में REIKO (REIKO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके REIKO (REIKO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? REIKO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब REIKO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REIKO लोकल करेंसी में

REIKO (REIKO) टोकन का अर्थशास्त्र

REIKO (REIKO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REIKO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: REIKO (REIKO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज REIKO (REIKO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REIKO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REIKO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REIKO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
REIKO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REIKO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.25M USD है.
REIKO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REIKO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REIKO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REIKO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
REIKO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REIKO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REIKO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REIKO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REIKO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:49 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.