REIKO मूल्य (REIKO)
--
-0.34%
+11.43%
+11.43%
REIKO (REIKO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, REIKO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REIKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REIKO में --, 24 घंटों में -0.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
REIKO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.25M है, कुल आपूर्ति 999250684.8109027 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.29K है.
आज के दिन के दौरान, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, REIKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.34%
|30 दिन
|$ 0
|+2.61%
|60 दिन
|$ 0
|+45.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings.
