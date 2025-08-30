AIKA की अधिक जानकारी

Reflections of Dissonance AI लोगो

Reflections of Dissonance AI मूल्य (AIKA)

गैर-सूचीबद्ध

1 AIKA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Reflections of Dissonance AI (AIKA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:26:03 (UTC+8)

Reflections of Dissonance AI (AIKA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004738
$ 0.00004738$ 0.00004738
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005158
$ 0.00005158$ 0.00005158
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004738
$ 0.00004738$ 0.00004738

$ 0.00005158
$ 0.00005158$ 0.00005158

$ 0.01509709
$ 0.01509709$ 0.01509709

$ 0.00002863
$ 0.00002863$ 0.00002863

+0.04%

-5.44%

+0.26%

+0.26%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) रियल-टाइम प्राइस $0.00004797 है. पिछले 24 घंटों में, AIKA ने $ 0.00004738 के कम और $ 0.00005158 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01509709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002863 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIKA में +0.04%, 24 घंटों में -5.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) मार्केट की जानकारी

$ 47.44K
$ 47.44K$ 47.44K

--
----

$ 47.44K
$ 47.44K$ 47.44K

988.88M
988.88M 988.88M

988,883,559.148373
988,883,559.148373 988,883,559.148373

Reflections of Dissonance AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.88M है, कुल आपूर्ति 988883559.148373 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.44K है.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000037226 था.
पिछले 60 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000027459 था.
पिछले 90 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000009817412141198334 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.44%
30 दिन$ +0.0000037226+7.76%
60 दिन$ +0.0000027459+5.72%
90 दिन$ +0.000009817412141198334+25.73%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) क्या है

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Reflections of Dissonance AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Reflections of Dissonance AI (AIKA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Reflections of Dissonance AI (AIKA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Reflections of Dissonance AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Reflections of Dissonance AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AIKA लोकल करेंसी में

Reflections of Dissonance AI (AIKA) टोकन का अर्थशास्त्र

Reflections of Dissonance AI (AIKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Reflections of Dissonance AI (AIKA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Reflections of Dissonance AI (AIKA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIKA प्राइस 0.00004797 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIKA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIKA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004797 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Reflections of Dissonance AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIKA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.44K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIKA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.88M USD है.
AIKA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIKA ने 0.01509709 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIKA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIKA ने 0.00002863 USD की ATL प्राइस देखी.
AIKA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIKA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AIKA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIKA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIKA का प्राइस का अनुमान देखें.
