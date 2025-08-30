Reflections of Dissonance AI मूल्य (AIKA)
Reflections of Dissonance AI (AIKA) रियल-टाइम प्राइस $0.00004797 है. पिछले 24 घंटों में, AIKA ने $ 0.00004738 के कम और $ 0.00005158 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01509709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002863 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIKA में +0.04%, 24 घंटों में -5.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Reflections of Dissonance AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.88M है, कुल आपूर्ति 988883559.148373 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.44K है.
आज के दिन के दौरान, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000037226 था.
पिछले 60 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000027459 था.
पिछले 90 दिनों में, Reflections of Dissonance AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000009817412141198334 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.44%
|30 दिन
|$ +0.0000037226
|+7.76%
|60 दिन
|$ +0.0000027459
|+5.72%
|90 दिन
|$ +0.000009817412141198334
|+25.73%
AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)
Reflections of Dissonance AI (AIKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
