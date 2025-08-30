ReddCoin मूल्य (RDD)
ReddCoin (RDD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RDD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RDD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0305647 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RDD में -0.08%, 24 घंटों में +6.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ReddCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RDD की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.57B है, कुल आपूर्ति 33575715154.48672 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.67M है.
आज के दिन के दौरान, ReddCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ReddCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ReddCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ReddCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+6.99%
|30 दिन
|$ 0
|+146.67%
|60 दिन
|$ 0
|+47.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).
