redacted gdupi मूल्य (GDUPI)
-0.84%
-3.49%
-14.07%
-14.07%
redacted gdupi (GDUPI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GDUPI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GDUPI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GDUPI में -0.84%, 24 घंटों में -3.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
redacted gdupi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 214.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GDUPI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 214.84K है.
आज के दिन के दौरान, redacted gdupi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, redacted gdupi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, redacted gdupi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, redacted gdupi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.49%
|30 दिन
|$ 0
|-24.67%
|60 दिन
|$ 0
|+8.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.
redacted gdupi (GDUPI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GDUPI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
