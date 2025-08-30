Red Siberian Husky मूल्य (KOVU)
Red Siberian Husky (KOVU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KOVU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOVU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00651786 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOVU में +1.16%, 24 घंटों में -0.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Red Siberian Husky का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOVU की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.16M है, कुल आपूर्ति 999161413.801841 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.82K है.
आज के दिन के दौरान, Red Siberian Husky का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Red Siberian Husky का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Red Siberian Husky का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Red Siberian Husky का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|आज
|$ 0
|-0.74%
|30 दिन
|$ 0
|+4.89%
|60 दिन
|$ 0
|-41.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.
