Red Kite मूल्य (PKF)
-0.00%
-3.24%
+0.95%
+0.95%
Red Kite (PKF) रियल-टाइम प्राइस $0.00857027 है. पिछले 24 घंटों में, PKF ने $ 0.00843309 के कम और $ 0.00890979 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PKF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.91 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00375469 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PKF में -0.00%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Red Kite का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PKF की मार्केट में उपलब्ध राशि 142.41M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.71M है.
आज के दिन के दौरान, Red Kite का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000287831145014191 था.
पिछले 30 दिनों में, Red Kite का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006643579 था.
पिछले 60 दिनों में, Red Kite का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030537423 था.
पिछले 90 दिनों में, Red Kite का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000269394626572883 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000287831145014191
|-3.24%
|30 दिन
|$ -0.0006643579
|-7.75%
|60 दिन
|$ +0.0030537423
|+35.63%
|90 दिन
|$ -0.000269394626572883
|-3.04%
What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services
Red Kite (PKF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
