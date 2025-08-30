$R3D की अधिक जानकारी

$R3D प्राइस की जानकारी

$R3D आधिकारिक वेबसाइट

$R3D टोकन का अर्थशास्त्र

$R3D प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Red Genesis लोगो

Red Genesis मूल्य ($R3D)

गैर-सूचीबद्ध

1 $R3D से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Red Genesis ($R3D) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:06:48 (UTC+8)

Red Genesis ($R3D) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0077114
$ 0.0077114$ 0.0077114

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.47%

+3.06%

+3.06%

Red Genesis ($R3D) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $R3D ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $R3D की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0077114 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $R3D में --, 24 घंटों में -2.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Red Genesis ($R3D) मार्केट की जानकारी

$ 21.71K
$ 21.71K$ 21.71K

--
----

$ 22.01K
$ 22.01K$ 22.01K

986.06M
986.06M 986.06M

999,640,081.957852
999,640,081.957852 999,640,081.957852

Red Genesis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $R3D की मार्केट में उपलब्ध राशि 986.06M है, कुल आपूर्ति 999640081.957852 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.01K है.

Red Genesis ($R3D) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.47%
30 दिन$ 0+1.74%
60 दिन$ 0+9.85%
90 दिन$ 0--

Red Genesis ($R3D) क्या है

DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Red Genesis ($R3D) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Red Genesis प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Red Genesis ($R3D) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Red Genesis ($R3D) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Red Genesis के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Red Genesis प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$R3D लोकल करेंसी में

Red Genesis ($R3D) टोकन का अर्थशास्त्र

Red Genesis ($R3D) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $R3D टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Red Genesis ($R3D) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Red Genesis ($R3D) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $R3D प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$R3D से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$R3D से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Red Genesis का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$R3D के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.71K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$R3D की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$R3D की मार्केट में उपलब्ध राशि 986.06M USD है.
$R3D की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$R3D ने 0.0077114 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$R3D का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$R3D ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$R3D का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$R3D के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $R3D इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $R3D इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $R3D का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:06:48 (UTC+8)

Red Genesis ($R3D) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.