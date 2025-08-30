Red Genesis मूल्य ($R3D)
Red Genesis ($R3D) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $R3D ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $R3D की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0077114 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $R3D में --, 24 घंटों में -2.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Red Genesis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $R3D की मार्केट में उपलब्ध राशि 986.06M है, कुल आपूर्ति 999640081.957852 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.01K है.
आज के दिन के दौरान, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Red Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.47%
|30 दिन
|$ 0
|+1.74%
|60 दिन
|$ 0
|+9.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.
Red Genesis ($R3D) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $R3D टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
