Record Nexus लोगो

Record Nexus मूल्य (RECORD)

गैर-सूचीबद्ध

1 RECORD से USD लाइव प्राइस:

$0.00126426
-5.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Record Nexus (RECORD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:27:28 (UTC+8)

Record Nexus (RECORD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00123186
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00133829
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00123186

$ 0.00133829

$ 0.03335107

$ 0

+0.67%

-5.03%

-30.16%

-30.16%

Record Nexus (RECORD) रियल-टाइम प्राइस $0.00126736 है. पिछले 24 घंटों में, RECORD ने $ 0.00123186 के कम और $ 0.00133829 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RECORD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03335107 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RECORD में +0.67%, 24 घंटों में -5.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Record Nexus (RECORD) मार्केट की जानकारी

$ 595.94K

--

$ 1.26M

471.51M

1,000,000,000.0

Record Nexus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 595.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RECORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 471.51M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.26M है.

Record Nexus (RECORD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Record Nexus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Record Nexus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004668808 था.
पिछले 60 दिनों में, Record Nexus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002707781 था.
पिछले 90 दिनों में, Record Nexus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000969301596974921 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.03%
30 दिन$ -0.0004668808-36.83%
60 दिन$ +0.0002707781+21.37%
90 दिन$ +0.0000969301596974921+8.28%

Record Nexus (RECORD) क्या है

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

Record Nexus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Record Nexus (RECORD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Record Nexus (RECORD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Record Nexus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Record Nexus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RECORD लोकल करेंसी में

Record Nexus (RECORD) टोकन का अर्थशास्त्र

Record Nexus (RECORD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RECORD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Record Nexus (RECORD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Record Nexus (RECORD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RECORD प्राइस 0.00126736 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RECORD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RECORD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00126736 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Record Nexus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RECORD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 595.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RECORD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RECORD की मार्केट में उपलब्ध राशि 471.51M USD है.
RECORD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RECORD ने 0.03335107 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RECORD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RECORD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
RECORD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RECORD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RECORD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RECORD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RECORD का प्राइस का अनुमान देखें.
Record Nexus (RECORD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

