RealWorldWeed (RWW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RWW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RWW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RWW में -2.05%, 24 घंटों में -7.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RealWorldWeed का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RWW की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999954724.202857 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 87.68K है.
आज के दिन के दौरान, RealWorldWeed का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RealWorldWeed का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RealWorldWeed का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RealWorldWeed का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.56%
|30 दिन
|$ 0
|-21.82%
|60 दिन
|$ 0
|-14.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
RealWorldWeed (RWW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RWW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
