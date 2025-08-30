Realis Worlds मूल्य (REALIS)
-2.06%
-5.32%
-1.57%
-1.57%
Realis Worlds (REALIS) रियल-टाइम प्राइस $0.00150568 है. पिछले 24 घंटों में, REALIS ने $ 0.00151911 के कम और $ 0.00164013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REALIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04736015 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REALIS में -2.06%, 24 घंटों में -5.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Realis Worlds का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REALIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 954.89M है, कुल आपूर्ति 998962463.38281 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.50M है.
आज के दिन के दौरान, Realis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Realis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006054535 था.
पिछले 60 दिनों में, Realis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004726746 था.
पिछले 90 दिनों में, Realis Worlds का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001137950115826141 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.32%
|30 दिन
|$ +0.0006054535
|+40.21%
|60 दिन
|$ -0.0004726746
|-31.39%
|90 दिन
|$ -0.001137950115826141
|-43.04%
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
