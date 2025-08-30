RealFevr मूल्य (FEVR)
+0.17%
-0.80%
+30.63%
+30.63%
RealFevr (FEVR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FEVR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FEVR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01544109 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FEVR में +0.17%, 24 घंटों में -0.80%, तथा पिछले 7 दिनों में +30.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RealFevr का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FEVR की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.03B है, कुल आपूर्ति 16000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.16K है.
आज के दिन के दौरान, RealFevr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RealFevr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RealFevr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RealFevr का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.80%
|30 दिन
|$ 0
|+81.35%
|60 दिन
|$ 0
|-64.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing
RealFevr (FEVR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FEVR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
