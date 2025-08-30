MXNE की अधिक जानकारी

Real MXN लोगो

Real MXN मूल्य (MXNE)

गैर-सूचीबद्ध

1 MXNE से USD लाइव प्राइस:

$0.053599
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Real MXN (MXNE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:24:58 (UTC+8)

Real MXN (MXNE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.053492
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.053751
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.053492
$ 0.053751
$ 0.067991
$ 0.02496541
-0.11%

-0.01%

-0.40%

-0.40%

Real MXN (MXNE) रियल-टाइम प्राइस $0.053596 है. पिछले 24 घंटों में, MXNE ने $ 0.053492 के कम और $ 0.053751 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MXNE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.067991 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02496541 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MXNE में -0.11%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Real MXN (MXNE) मार्केट की जानकारी

$ 76.72K
--
$ 76.72K
1.43M
1,428,994.67
Real MXN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MXNE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.43M है, कुल आपूर्ति 1428994.67 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.72K है.

Real MXN (MXNE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005857935 था.
पिछले 60 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002698397 था.
पिछले 90 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002212290999963786 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.01%
30 दिन$ +0.0005857935+1.09%
60 दिन$ +0.0002698397+0.50%
90 दिन$ +0.002212290999963786+4.31%

Real MXN (MXNE) क्या है

Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Real MXN (MXNE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Real MXN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Real MXN (MXNE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Real MXN (MXNE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Real MXN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Real MXN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MXNE लोकल करेंसी में

Real MXN (MXNE) टोकन का अर्थशास्त्र

Real MXN (MXNE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MXNE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Real MXN (MXNE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Real MXN (MXNE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MXNE प्राइस 0.053596 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MXNE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MXNE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.053596 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Real MXN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MXNE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.72K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MXNE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MXNE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.43M USD है.
MXNE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MXNE ने 0.067991 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MXNE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MXNE ने 0.02496541 USD की ATL प्राइस देखी.
MXNE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MXNE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MXNE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MXNE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MXNE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:24:58 (UTC+8)

