Real MXN (MXNE) रियल-टाइम प्राइस $0.053596 है. पिछले 24 घंटों में, MXNE ने $ 0.053492 के कम और $ 0.053751 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MXNE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.067991 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02496541 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MXNE में -0.11%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Real MXN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MXNE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.43M है, कुल आपूर्ति 1428994.67 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.72K है.
आज के दिन के दौरान, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005857935 था.
पिछले 60 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002698397 था.
पिछले 90 दिनों में, Real MXN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002212290999963786 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.01%
|30 दिन
|$ +0.0005857935
|+1.09%
|60 दिन
|$ +0.0002698397
|+0.50%
|90 दिन
|$ +0.002212290999963786
|+4.31%
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
