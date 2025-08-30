Re7 WBTC Morpho Vault मूल्य (RE7WBTC)
-3.69%
-7.09%
-7.09%
Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,712 है. पिछले 24 घंटों में, RE7WBTC ने $ 109,530 के कम और $ 114,398 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RE7WBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 125,394 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 75,352 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RE7WBTC में --, 24 घंटों में -3.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Re7 WBTC Morpho Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RE7WBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 38.00 है, कुल आपूर्ति 38.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.17M है.
आज के दिन के दौरान, Re7 WBTC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -4,209.5373096068 था.
पिछले 30 दिनों में, Re7 WBTC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -8,868.5804912000 था.
पिछले 60 दिनों में, Re7 WBTC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +986.0585424000 था.
पिछले 90 दिनों में, Re7 WBTC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +4,156.22170412274 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,209.5373096068
|-3.69%
|30 दिन
|$ -8,868.5804912000
|-8.08%
|60 दिन
|$ +986.0585424000
|+0.90%
|90 दिन
|$ +4,156.22170412274
|+3.94%
The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
