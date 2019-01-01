Re7 USDC (RE7USDC) टोकन का अर्थशास्त्र Re7 USDC (RE7USDC) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Re7 USDC (RE7USDC) जानकारी The Re7 USDC vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate USDC liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. आधिकारिक वेबसाइट: https://app.morpho.org/vault अभी RE7USDC खरीदें!

Re7 USDC (RE7USDC) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Re7 USDC (RE7USDC) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K कुल आपूर्ति: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 4.33K $ 4.33K $ 4.33K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 9.23 $ 9.23 $ 9.23 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 मौजूदा प्राइस: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Re7 USDC (RE7USDC) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Re7 USDC (RE7USDC) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Re7 USDC (RE7USDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: RE7USDC टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने RE7USDC मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप RE7USDC के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो RE7USDC टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

