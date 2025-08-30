RE7FRAX की अधिक जानकारी

$1.023
0.00%1D
Re7 FRAX (RE7FRAX) मूल्य का लाइव चार्ट
Re7 FRAX (RE7FRAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.022
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.025
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.022
$ 1.025
$ 1.027
$ 0.985762
+0.02%

+0.03%

+0.02%

+0.02%

Re7 FRAX (RE7FRAX) रियल-टाइम प्राइस $1.023 है. पिछले 24 घंटों में, RE7FRAX ने $ 1.022 के कम और $ 1.025 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RE7FRAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.027 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.985762 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RE7FRAX में +0.02%, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Re7 FRAX (RE7FRAX) मार्केट की जानकारी

$ 180.69K
--
$ 180.69K
176.60K
176,595.8333103465
Re7 FRAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 180.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RE7FRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 176.60K है, कुल आपूर्ति 176595.8333103465 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 180.69K है.

Re7 FRAX (RE7FRAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Re7 FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00033259 था.
पिछले 30 दिनों में, Re7 FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023144352 था.
पिछले 60 दिनों में, Re7 FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041301579 था.
पिछले 90 दिनों में, Re7 FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043915642600641 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00033259+0.03%
30 दिन$ +0.0023144352+0.23%
60 दिन$ +0.0041301579+0.40%
90 दिन$ +0.0043915642600641+0.43%

Re7 FRAX (RE7FRAX) क्या है

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Re7 FRAX (RE7FRAX) संसाधन

Re7 FRAX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Re7 FRAX (RE7FRAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Re7 FRAX (RE7FRAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Re7 FRAX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

RE7FRAX लोकल करेंसी में

Re7 FRAX (RE7FRAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Re7 FRAX (RE7FRAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RE7FRAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Re7 FRAX (RE7FRAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Re7 FRAX (RE7FRAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RE7FRAX प्राइस 1.023 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RE7FRAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RE7FRAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.023 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Re7 FRAX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RE7FRAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 180.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RE7FRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RE7FRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 176.60K USD है.
RE7FRAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RE7FRAX ने 1.027 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RE7FRAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RE7FRAX ने 0.985762 USD की ATL प्राइस देखी.
RE7FRAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RE7FRAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RE7FRAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RE7FRAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RE7FRAX का प्राइस का अनुमान देखें.
Re7 FRAX (RE7FRAX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.