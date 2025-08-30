Re7 cbBTC मूल्य (RE7CBBTC)
Re7 cbBTC (RE7CBBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,376 है. पिछले 24 घंटों में, RE7CBBTC ने $ 109,118 के कम और $ 113,855 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RE7CBBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 125,298 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RE7CBBTC में +0.33%, 24 घंटों में -3.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Re7 cbBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RE7CBBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.48 है, कुल आपूर्ति 9.480786292835194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04M है.
आज के दिन के दौरान, Re7 cbBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,068.0306389879 था.
पिछले 30 दिनों में, Re7 cbBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -8,482.1088000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Re7 cbBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,215.5829888000 था.
पिछले 90 दिनों में, Re7 cbBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +4,113.94826446539 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,068.0306389879
|-3.57%
|30 दिन
|$ -8,482.1088000000
|-7.75%
|60 दिन
|$ +1,215.5829888000
|+1.11%
|90 दिन
|$ +4,113.94826446539
|+3.91%
The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
