Re Protocol reUSDe मूल्य (REUSDE)
--
+0.00%
-0.38%
-0.38%
Re Protocol reUSDe (REUSDE) रियल-टाइम प्राइस $1.23 है. पिछले 24 घंटों में, REUSDE ने $ 1.23 के कम और $ 1.23 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REUSDE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.64 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.045 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REUSDE में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Re Protocol reUSDe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REUSDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 984.44K है, कुल आपूर्ति 984443.7870290136 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.21M है.
आज के दिन के दौरान, Re Protocol reUSDe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Re Protocol reUSDe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0387584070 था.
पिछले 60 दिनों में, Re Protocol reUSDe का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0272309700 था.
पिछले 90 दिनों में, Re Protocol reUSDe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ +0.0387584070
|+3.15%
|60 दिन
|$ +0.0272309700
|+2.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.
