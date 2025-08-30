REUSD की अधिक जानकारी

Re Protocol reUSD लोगो

Re Protocol reUSD मूल्य (REUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 REUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.02
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Re Protocol reUSD (REUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:20 (UTC+8)

Re Protocol reUSD (REUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.015
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.021
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.015

$ 1.021

$ 1.021

$ 0.873393

-0.02%

-0.07%

+1.95%

+1.95%

Re Protocol reUSD (REUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.02 है. पिछले 24 घंटों में, REUSD ने $ 1.015 के कम और $ 1.021 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.873393 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REUSD में -0.02%, 24 घंटों में -0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Re Protocol reUSD (REUSD) मार्केट की जानकारी

$ 9.85K

--

$ 9.85K

9.65K

9,652.49

Re Protocol reUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.65K है, कुल आपूर्ति 9652.49 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.85K है.

Re Protocol reUSD (REUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Re Protocol reUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000763504697554 था.
पिछले 30 दिनों में, Re Protocol reUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0225972840 था.
पिछले 60 दिनों में, Re Protocol reUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0121960380 था.
पिछले 90 दिनों में, Re Protocol reUSD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000763504697554-0.07%
30 दिन$ +0.0225972840+2.22%
60 दिन$ +0.0121960380+1.20%
90 दिन$ 0--

Re Protocol reUSD (REUSD) क्या है

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

Re Protocol reUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Re Protocol reUSD (REUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Re Protocol reUSD (REUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Re Protocol reUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Re Protocol reUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

REUSD लोकल करेंसी में

Re Protocol reUSD (REUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Re Protocol reUSD (REUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. REUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Re Protocol reUSD (REUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Re Protocol reUSD (REUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव REUSD प्राइस 1.02 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
REUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
REUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.02 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Re Protocol reUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
REUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
REUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.65K USD है.
REUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
REUSD ने 1.021 USD की ATH प्राइस हासिल की.
REUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
REUSD ने 0.873393 USD की ATL प्राइस देखी.
REUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
REUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या REUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष REUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए REUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:17:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.