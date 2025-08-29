RCH की अधिक जानकारी

RCH Token लोगो

RCH Token मूल्य (RCH)

गैर-सूचीबद्ध

1 RCH से USD लाइव प्राइस:

$0.281585
$0.281585$0.281585
-5.80%1D
mexc
USD
RCH Token (RCH) मूल्य का लाइव चार्ट
RCH Token (RCH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.30%

-5.80%

-9.87%

-9.87%

RCH Token (RCH) रियल-टाइम प्राइस $0.281613 है. पिछले 24 घंटों में, RCH ने $ 0.279428 के कम और $ 0.299062 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.135479 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RCH में -1.30%, 24 घंटों में -5.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

RCH Token (RCH) मार्केट की जानकारी

RCH Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.83M है, कुल आपूर्ति 26978158.91351247 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.60M है.

RCH Token (RCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, RCH Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0173473961780088 था.
पिछले 30 दिनों में, RCH Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0204344025 था.
पिछले 60 दिनों में, RCH Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1059889388 था.
पिछले 90 दिनों में, RCH Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0597810501255055 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0173473961780088-5.80%
30 दिन$ -0.0204344025-7.25%
60 दिन$ +0.1059889388+37.64%
90 दिन$ +0.0597810501255055+26.95%

RCH Token (RCH) क्या है

SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.

RCH Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में RCH Token (RCH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके RCH Token (RCH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? RCH Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब RCH Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RCH Token (RCH) टोकन का अर्थशास्त्र

RCH Token (RCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: RCH Token (RCH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज RCH Token (RCH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RCH प्राइस 0.281613 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RCH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RCH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.281613 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
RCH Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RCH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RCH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.83M USD है.
RCH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RCH ने 3.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RCH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RCH ने 0.135479 USD की ATL प्राइस देखी.
RCH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RCH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RCH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RCH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RCH का प्राइस का अनुमान देखें.
RCH Token (RCH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

