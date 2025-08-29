RavenQuest मूल्य (QUEST)
-0.04%
-0.60%
-17.86%
-17.86%
RavenQuest (QUEST) रियल-टाइम प्राइस $0.02601331 है. पिछले 24 घंटों में, QUEST ने $ 0.02569682 के कम और $ 0.02693747 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUEST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.128556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02424068 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUEST में -0.04%, 24 घंटों में -0.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RavenQuest का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUEST की मार्केट में उपलब्ध राशि 75.05M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.12M है.
आज के दिन के दौरान, RavenQuest का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00015871273500921 था.
पिछले 30 दिनों में, RavenQuest का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0046350021 था.
पिछले 60 दिनों में, RavenQuest का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0117442940 था.
पिछले 90 दिनों में, RavenQuest का USD में मूल्य बदलाव $ -0.04160604938076839 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00015871273500921
|-0.60%
|30 दिन
|$ -0.0046350021
|-17.81%
|60 दिन
|$ -0.0117442940
|-45.14%
|90 दिन
|$ -0.04160604938076839
|-61.52%
RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation
