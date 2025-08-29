Ratio1 मूल्य (R1)
-1.46%
-5.43%
-0.12%
-0.12%
Ratio1 (R1) रियल-टाइम प्राइस $1.83 है. पिछले 24 घंटों में, R1 ने $ 1.83 के कम और $ 1.93 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. R1 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.33 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में R1 में -1.46%, 24 घंटों में -5.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ratio1 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.81M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. R1 की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.58K है, कुल आपूर्ति 4330024.177442532 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.91M है.
आज के दिन के दौरान, Ratio1 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.104962832177581 था.
पिछले 30 दिनों में, Ratio1 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0414767670 था.
पिछले 60 दिनों में, Ratio1 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6014205330 था.
पिछले 90 दिनों में, Ratio1 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.104962832177581
|-5.43%
|30 दिन
|$ -0.0414767670
|-2.26%
|60 दिन
|$ -0.6014205330
|-32.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
