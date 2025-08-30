RAT Escape मूल्य (RAT)
+0.34%
-5.40%
-9.81%
-9.81%
RAT Escape (RAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01577369 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAT में +0.34%, 24 घंटों में -5.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
RAT Escape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 380.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999936043.97 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 380.62K है.
आज के दिन के दौरान, RAT Escape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, RAT Escape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, RAT Escape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, RAT Escape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.40%
|30 दिन
|$ 0
|-34.92%
|60 दिन
|$ 0
|-33.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.
