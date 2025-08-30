RGT की अधिक जानकारी

Rari Governance लोगो

Rari Governance मूल्य (RGT)

गैर-सूचीबद्ध

1 RGT से USD लाइव प्राइस:

$0.066587
$0.066587$0.066587
+77.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Rari Governance (RGT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:27:13 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0374086
$ 0.0374086$ 0.0374086
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.067119
$ 0.067119$ 0.067119
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0374086
$ 0.0374086$ 0.0374086

$ 0.067119
$ 0.067119$ 0.067119

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.0374086
$ 0.0374086$ 0.0374086

-0.10%

+77.68%

-1.90%

-1.90%

Rari Governance (RGT) रियल-टाइम प्राइस $0.066587 है. पिछले 24 घंटों में, RGT ने $ 0.0374086 के कम और $ 0.067119 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 64.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0374086 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RGT में -0.10%, 24 घंटों में +77.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rari Governance (RGT) मार्केट की जानकारी

$ 749.47K
$ 749.47K$ 749.47K

--
----

$ 831.35K
$ 831.35K$ 831.35K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Rari Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 749.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.26M है, कुल आपूर्ति 12485047.99443493 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 831.35K है.

Rari Governance (RGT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02911058 था.
पिछले 30 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0176311722 था.
पिछले 60 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035881803 था.
पिछले 90 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004145725716764 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.02911058+77.68%
30 दिन$ -0.0176311722-26.47%
60 दिन$ -0.0035881803-5.38%
90 दिन$ -0.004145725716764-5.86%

Rari Governance (RGT) क्या है

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Rari Governance (RGT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Rari Governance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rari Governance (RGT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rari Governance (RGT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rari Governance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rari Governance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RGT लोकल करेंसी में

Rari Governance (RGT) टोकन का अर्थशास्त्र

Rari Governance (RGT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RGT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rari Governance (RGT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rari Governance (RGT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RGT प्राइस 0.066587 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RGT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RGT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.066587 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rari Governance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RGT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 749.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RGT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.26M USD है.
RGT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RGT ने 64.62 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RGT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RGT ने 0.0374086 USD की ATL प्राइस देखी.
RGT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RGT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RGT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RGT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RGT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:27:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.