Rari Governance (RGT) रियल-टाइम प्राइस $0.066587 है. पिछले 24 घंटों में, RGT ने $ 0.0374086 के कम और $ 0.067119 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 64.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0374086 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RGT में -0.10%, 24 घंटों में +77.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rari Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 749.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.26M है, कुल आपूर्ति 12485047.99443493 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 831.35K है.
आज के दिन के दौरान, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02911058 था.
पिछले 30 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0176311722 था.
पिछले 60 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035881803 था.
पिछले 90 दिनों में, Rari Governance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004145725716764 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.02911058
|+77.68%
|30 दिन
|$ -0.0176311722
|-26.47%
|60 दिन
|$ -0.0035881803
|-5.38%
|90 दिन
|$ -0.004145725716764
|-5.86%
The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
